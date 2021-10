Federer mantiene la promessa | le piccole Carola e Vittoria vanno all' accademia di Nadal

(Di martedì 12 ottobre 2021) Durante il primo lockdown, nell’aprile 2020, lePessina eOliveri erano diventate protagoniste del web con un video in cui giocavano a tennis sui tetti di Finale Ligure. Quelle immagini avevano presto il giro del mondo, diventando una sorta didello sport sulla pandemia. Il campione Rogerera rimasto molto colpito da quel video e aveva promesso alle due ragazze un regalo: una settimana di tennis in Spagna all’di Rafael. Dopo un inevitabile periodo di attesa dovuto alle restrizioni anti-Covid, adesso il campione svizzero ha tenuto fede alle sue parole. La Federtennis ha pubblicato infatti su Twitter una foto conall’di Manacor, proprio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federer mantiene

Il campione Rogerera rimasto molto colpito da quel video e aveva promesso alle due ragazze un regalo: una settimana di tennis in Spagna all'Accademia di Rafael Nadal. Dopo un inevitabile ...Il nostro portacolori si è avvicinato anche allo svizzero Roger(undicesimo con 3285 punti, ha già terminato la propria stagione). Il 20ennecerca di rimanere in scia al polacco ...Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – Durante il primo lockdown, nell’aprile 2020, Carola Pessina e Vittoria Oliveri diventano protagoniste del web con un video in cui palleggiano sui tetti di Finale Ligure.Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha beneficiato del ritiro di John Isner, il quale ha abbandonato il torneo per correre dalla ...