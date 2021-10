Eternals: la regista Chloé Zhao conferma la presenza di due scene post-credit (Di martedì 12 ottobre 2021) La regista Chloé Zhao ha confermato la presenza nel film Eternals di due scene post-credit, invitando i fan a non perderle. Eternals, il film Marvel che chiuderà la Festa del Cinema di Roma il 24 ottobre, avrà ben due scene alla fine dei titoli di coda. A confermarlo è stata la regista Chloé Zhao durante una nuova intervista rilasciata a Fandango in cui ha parlato della tradizione Marvel di inserire delle anticipazioni post-credit. A cogliere l'attenzione dei fan è stata infatti la dichiarazione della filmmaker che ha dichiarato parlato di Eternals: "Sì! Non rimanete in sala solo per la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Lahato lanel filmdi due, invitando i fan a non perderle., il film Marvel che chiuderà la Festa del Cinema di Roma il 24 ottobre, avrà ben duealla fine dei titoli di coda. Arlo è stata ladurante una nuova intervista rilasciata a Fandango in cui ha parlato della tradizione Marvel di inserire delle anticipazioni. A cogliere l'attenzione dei fan è stata infatti la dichiarazione della filmmaker che ha dichiarato parlato di: "Sì! Non rimanete in sala solo per la ...

