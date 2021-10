Episodio omofobo in città, Potere al Popolo convoca incontro pubblico (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Potere al Popolo Sannio che ha convocato per sabato pomeriggio un’assemblea contro l’omofobia. La decisione – spiegano gli esponenti – è figlia del recente attacco subito da un ragazzo beneventano. Di seguito il testo: “La scorsa settimana un ragazzo della nostra città è stato vittima di un vile attacco omofobo. Mentre rientrava a casa, nei pressi di via Nicola Sala, un gruppo di persone a bordo di un’auto, dopo avergli ripetutamente urlato “frocio” gli ha lanciato addosso della mozzarella. Il ragazzo protagonista dell’Episodio ha avuto il coraggio di raccontarlo attraverso il suo profilo Facebook, ma quanti sono gli attacchi omofobi che quotidianamente si consumano nella nostra città ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dialSannio che hato per sabato pomeriggio un’assemblea contro l’omofobia. La decisione – spiegano gli esponenti – è figlia del recente attacco subito da un ragazzo beneventano. Di seguito il testo: “La scorsa settimana un ragazzo della nostraè stato vittima di un vile attacco. Mentre rientrava a casa, nei pressi di via Nicola Sala, un gruppo di persone a bordo di un’auto, dopo avergli ripetutamente urlato “frocio” gli ha lanciato addosso della mozzarella. Il ragazzo protagonista dell’ha avuto il coraggio di raccontarlo attraverso il suo profilo Facebook, ma quanti sono gli attacchi omofobi che quotidianamente si consumano nella nostra...

