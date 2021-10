Elio Vito (FI): “Ho firmato la mozione Pd, andrò in piazza contro il fascismo” (Di martedì 12 ottobre 2021) Onorevole Elio Vito, lei è l’unico parlamentare di Forza Italia ad aver firmato la mozione Pd-M5S per lo scioglimento di Forza Nuova. Se lo spiega sul piano dei principi o della realpolitik? Sono l’unico ad averla firmata, magari anche altri la voteranno. Me lo spiego in due modi. Il primo è un errore che Fi compie dall’inizio della legislatura: per tenere unito il centrodestra rinuncia alla propria identità e valori, a fare politica. E questo ci ha penalizzati sul piano dei consensi: se diventi come gli altri, si preferisce sempre l’originale. E la seconda spiegazione? Forse in buona fede non si è colto il punto: condannare tutti i totalitarismi significa buttare la palla in tribuna. Qui ci si riferisce a episodi specifici: l’assalto alla sede della Cgil e il tentato assalto al Parlamento. E la Legge Scelba consente ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Onorevole, lei è l’unico parlamentare di Forza Italia ad averlaPd-M5S per lo scioglimento di Forza Nuova. Se lo spiega sul piano dei principi o della realpolitik? Sono l’unico ad averla firmata, magari anche altri la voteranno. Me lo spiego in due modi. Il primo è un errore che Fi compie dall’inizio della legislatura: per tenere unito il centrodestra rinuncia alla propria identità e valori, a fare politica. E questo ci ha penalizzati sul piano dei consensi: se diventi come gli altri, si preferisce sempre l’originale. E la seconda spiegazione? Forse in buona fede non si è colto il punto: condannare tutti i totalitarismi significa buttare la palla in tribuna. Qui ci si riferisce a episodi specifici: l’assalto alla sede della Cgil e il tentato assalto al Parlamento. E la Legge Scelba consente ...

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - elio_vito : Cara @forza_italia, non dobbiamo oggi dare un giudizio storico sui vari totalitarismi (e la Cina?) ma sull'attualit… - elio_vito : Vabbè, ora ve lo dico, però segnatevelo??, mettete la sveglia?, non prendete impegni. Domattina alle 9,30?? sarò a… - PulvirentiSarah : @elio_vito @cgilnazionale @giannafracassi “ Di matrice fascista “. Lei è un grande , Onorevole!!! ???????????????????? - bobbyjunior77 : @elio_vito @cgilnazionale @giannafracassi Un corpo estraneo vaga nelle stanze di FI ???????? -