Da Givenchy a Burberry, il cappio in passerella che scatena controversie (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel marasma di simboli in cui la società è immersa da sempre, nell'era contemporanea il tutto diventa ancora più complesso: lo stesso oggetto può portare con sé ancora più significati, spesso estremamente diversi tra loro. Cosa fa, quindi, la differenza? Come sempre, l'interpretazione di chi osserva, anche se spesso risulta difficile immaginare delle alternative.

Da Givenchy a Burberry, il cappio in passerella che scatena controversie Vanity Fair.it Collane a forma di cappio, bufera social su Givenchy È bufera sul noto marchio del fashion Givenchy. Al centro della polemica un gioiello dalla forma di cappio che non ha trovato l'apprezzamento degli utenti. Lo riporta la ...

Le modelle col "cappio" al collo. Bufera su Givenchy Le indossatrici del brand Givenchy hanno sfilato a Parigi con rigidi collier d’argento che ricordavano un vero e proprio nodo scorsoio ...

