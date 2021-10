Covid: settimana dai dati tutti in discesa; a Bergamo solo 4 in terapia intensiva (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella settimana oggetto del nostro report odierno, dal 5 all’11 ottobre, c’è stato un primo passaggio significativo per l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Per la prima volta da inizio anno il numero il numero di letti occupati in terapia intensiva è inferiore a quello degli stessi giorni di ottobre 2020 e, altro dato rilevante, il numero di nuove infezioni sta scendendo, avvicinandosi a quello registrato esattamente un anno fa. Oggi, quindi, la situazione è molto diversa grazie ai vaccini e la tendenza è ora improntata a una ulteriore discesa, al contrario dello scorso anno dove l’epidemia stava riprendendo vigore. Vedremo nel dettaglio i dati dopo il riepilogo dei principali indicatori. A livello nazionale negli ultimi sette giorni i contagi certificati da tampone sono stati 18.204, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Nellaoggetto del nostro report odierno, dal 5 all’11 ottobre, c’è stato un primo passaggio significativo per l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Per la prima volta da inizio anno il numero il numero di letti occupati inè inferiore a quello degli stessi giorni di ottobre 2020 e, altro dato rilevante, il numero di nuove infezioni sta scendendo, avvicinandosi a quello registrato esattamente un anno fa. Oggi, quindi, la situazione è molto diversa grazie ai vaccini e la tendenza è ora improntata a una ulteriore, al contrario dello scorso anno dove l’epidemia stava riprendendo vigore. Vedremo nel dettaglio idopo il riepilogo dei principali indicatori. A livello nazionale negli ultimi sette giorni i contagi certificati da tampone sono stati 18.204, ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Rabiot out causa Covid. #Arthur visto ieri è ancora fuori condizione. #Bentancur si allenerà per la prima volta sa… - Agenzia_Ansa : Un buco da 22,8 miliardi nelle casse degli enti locali italiani lasciato dalla pandemia. A lanciare l'allarme è il… - VoceCamuna : Sempre meno casi di #Covid: nel fine settimana solo due in #Vallecamonica - 3volte : RT @gianlucac1: In UK, 1 bambino su 7 tra i 7 e gli 11 anni e' positivo al covid nell'ultima settimana il 15% e' un numero esorbitante ri… - eowyn962010 : RT @seguitemi2021: Crespignaga in lutto: gelataia 49enne accompagna la figlia a scuola e poi viene colpita da un malore fatale?? N.P. aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid settimana FTSEMib, situazione caotica e confusionaria ... ovvero bassa crescita economica post "sbornia" Covid ed aumento contestuale dell'inflazione . La ... Come ricordato in settimana, l'emissione è stata un successo tant'è vero che l'intero ammontare (150 ...

'Ciò che avviene nelle piazze l'ha voluto la politica'. Bassetti duro sui no green pass ... che i tamponi possono durare una settimana, ecc? Mi accusano di fare politica, io faccio il medico,...ultimi mesi ho deciso di non accettare più contraddittori in tv con gente che dice che il covid si ...

Covid: settimana dai dati tutti in discesa; a Bergamo solo 4 in terapia intensiva BergamoNews.it Coronavirus Toscana: 6 decessi e 162 nuovi casi Ma, col via libera arrivato dal governo nel fine settimana, ora la campagna si allarga notevolmente ... (LivornoToday) Sono 135 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 ottobre 2021, secondo i ...

Niente di nuovo sul fronte Covid. L'epidemia ristagna La media delle infezioni settimanale è di 792 e negli ultimi 14 giorni sono state confermate 549 infezioni ogni centomila abitanti.

... ovvero bassa crescita economica post "sbornia"ed aumento contestuale dell'inflazione . La ... Come ricordato in, l'emissione è stata un successo tant'è vero che l'intero ammontare (150 ...... che i tamponi possono durare una, ecc? Mi accusano di fare politica, io faccio il medico,...ultimi mesi ho deciso di non accettare più contraddittori in tv con gente che dice che ilsi ...Ma, col via libera arrivato dal governo nel fine settimana, ora la campagna si allarga notevolmente ... (LivornoToday) Sono 135 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 ottobre 2021, secondo i ...La media delle infezioni settimanale è di 792 e negli ultimi 14 giorni sono state confermate 549 infezioni ogni centomila abitanti.