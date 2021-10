Chissà come si divertirebbe Cossiga oggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Quanto manca Francesco Cossiga. Quando divenne Capo dello Stato, sussurrò a un collega: “la cosa che più mi gratifica è che un giorno sarò un ex Capo di Stato, la carica più bella, onorifica e senza responsabilità”. E lui la esercitò pienamente, e generosamente, dispensando moniti, consigli, calembour,reprimende, come solo un ex sovrano può fare. La fase politica che più entusiasmava Cossiga era quella immediatamente precedente l’elezione del presidente della Repubblica: diceva che quelli sono i mesi in cui in Italia può accadere di tutto. Cossiga spiegava che il romanzo quirinale va letto alla rovescia, dopo aver aspettato la fine: è la fine che spiega l’inizio, come un terremoto da ragione delle precedenti scosse di avvertimento. E l’inizio del romanzo per Cossiga era ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Quanto manca Francesco. Quando divenne Capo dello Stato, sussurrò a un collega: “la cosa che più mi gratifica è che un giorno sarò un ex Capo di Stato, la carica più bella, onorifica e senza responsabilità”. E lui la esercitò pienamente, e generosamente, dispensando moniti, consigli, calembour,reprimende,solo un ex sovrano può fare. La fase politica che più entusiasmavaera quella immediatamente precedente l’elezione del presidente della Repubblica: diceva che quelli sono i mesi in cui in Italia può accadere di tutto.spiegava che il romanzo quirinale va letto alla rovescia, dopo aver aspettato la fine: è la fine che spiega l’inizio,un terremoto da ragione delle precedenti scosse di avvertimento. E l’inizio del romanzo perera ...

Rinaldi_euro : Chissà come mai si precipitano sempre a smentire aumenti tasse… - Emanuel56138500 : @MMaXXprIIme Tutto concordato. Altrimenti come facevano a continuare all'infinito con la balla del fascismo!... cer… - Soulfulvipan : RT @SorayaFasulo: Se potessi aprire le nuvole come si apre un cassetto, chissà cosa troverei dentro: lettere d’amore scritte dagli angeli o… - Elisabe94838092 : RT @Signorasinasce: #Concorsitruccati , l'infettivologo #MassimoGalli per ora preferisce non parlare con il magistrato. Improvvisamente gli… - juve_grecchi : RT @Marco562017: #arthur denigrato e sfottuto dagli stessi che ancora vedono Jorginho come un centrocampista mediocre che fa solo passagget… -

Ultime Notizie dalla rete : Chissà come Venom: La Furia di Carnage, recensione: il ritorno del simbionte ... tanto che l'unico modo di "salvarlo" era inquadrandolo come tentativo di dare una dimensione più ...di un personaggio che anche tra le pagine dei fumetti Marvel degli anni '90 non ambiva a chissà quale ...

Un'azienda giapponese crea gli occhiali da sole integrali: coprono tutta la faccia come una visiera Come fossero una sorta di scudo facciale, questi occhiali da 16 centimetri per 14 sono costruiti ... Advertisement immagine: Amazon Chissà se, guardandoli, a qualche personaggio famoso potrebbe venire ...

Chissà come si divertirebbe Cossiga oggi L'HuffPost ... tanto che l'unico modo di "salvarlo" era inquadrandolotentativo di dare una dimensione più ...di un personaggio che anche tra le pagine dei fumetti Marvel degli anni '90 non ambiva aquale ...fossero una sorta di scudo facciale, questi occhiali da 16 centimetri per 14 sono costruiti ... Advertisement immagine: Amazonse, guardandoli, a qualche personaggio famoso potrebbe venire ...