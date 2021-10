Call of Duty: Vanguard, nuovo trailer per la modalità storia (Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle scorse ore, Sledgehammer Games ha mostrato un nuovo trailer di Call of Duty: Vanguard, il prossimo titolo del franchise in arrivo a novembre, focalizzandosi sulla modalità storia Dopo una succulenta open beta, che ci ha permesso anche di stilare le nostre prime (e non troppo entusiastiche) impressioni con una deliziosa anteprima, Call of Duty Vanguard si appresta a percorrere le sue tappe finali prima del lancio. Il prossimo capitolo del franchise, sviluppato da Sledgehammer Games, arriverà infatti il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S, e si è già mostrato numerose volte con trailer ed interviste agli sviluppatori. Sledgehammer Games è stata affiancata, nello sviluppo, da ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle scorse ore, Sledgehammer Games ha mostrato undiof, il prossimo titolo del franchise in arrivo a novembre, focalizzandosi sullaDopo una succulenta open beta, che ci ha permesso anche di stilare le nostre prime (e non troppo entusiastiche) impressioni con una deliziosa anteprima,ofsi appresta a percorrere le sue tappe finali prima del lancio. Il prossimo capitolo del franchise, sviluppato da Sledgehammer Games, arriverà infatti il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S, e si è già mostrato numerose volte coned interviste agli sviluppatori. Sledgehammer Games è stata affiancata, nello sviluppo, da ...

