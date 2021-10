Calciomercato Milan – Retroscena Messias | Elliott non voleva prenderlo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La trattativa per il rinnovo di #Kessie con il #Milan è in fase di stallo, ma vi ricordate come i… - Gazzetta_it : #Milan rassegnato a perdere #Kessie, #Brozovic alle strette #Mercato - capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - infoitsport : Calciomercato Milan, addio Kessie: spunta una clamorosa ipotesi - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #Milan rassegnato a perdere #Kessie, #Brozovic alle strette #Mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 Luca Toni, intervistato dal Corriere della sera, indica ilcome favorito per lo scudetto: 'Il campionato finora è abbastanza livellato, ma credo che ilpossa avere una chance in più. Pioli è stato abile nel far crescere un gruppo di giocatori forti, a motivarli. Ha creato un clima di entusiasmo che diventa fondamentale per arrivare fino in ...Commenta per primo Sebastiano Sarno, giornalista di CalcioStyle , ha svelato un'importante notizia riguardante Alessio Romagnoli. Il capitano del, in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno, avrebbe dato un ultimatum al suo procuratore Mino Raiola: 'Voglio il rinnovo oppure cambio agente'. Romagnoli è un veterano dei rossoneri, ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Calciomercato Milan, Franck Kessie sempre più vicino a dire addio ai rossoneri: saluti già a gennaio, ecc ...Anche perché le offerte che arrivano dall'estero sono piuttosto allettanti Rinnovo Kessie, la situazione. Come ben sappiamo, il contratto di Kessie col Milan è in scadenza a giugno del 2022. L'ultimo ...