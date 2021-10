British Airways, la compagnia aerea dice addio al “signore e signori”: ecco come saluterà d’ora in avanti i passeggeri (Di martedì 12 ottobre 2021) Negli ultimi anni moltissime aziende, per risultare più inclusive e per celebrare le diversità, stanno adottando alcuni cambiamenti, anche nella comunicazione. Una delle ultime è British Airways. La compagnia aerea, infatti, ha deciso di mettere al bando la consueta espressione di saluto “signore e signori“. Perché? Per la troppa poca inclusività. d’ora in avanti, la British Airways saluterà i suoi ospiti così: “benvenuti passeggeri” o “attenzione passeggeri“. Insomma, la scelta sarebbe ricaduta su termini più neutri che possano includere tutti i generi. La compagnia ha specificato che i piloti e l’equipaggio devono attuare questa politica ... Leggi su trashblog (Di martedì 12 ottobre 2021) Negli ultimi anni moltissime aziende, per risultare più inclusive e per celebrare le diversità, stanno adottando alcuni cambiamenti, anche nella comunicazione. Una delle ultime è. La, infatti, ha deciso di mettere al bando la consueta espressione di saluto ““. Perché? Per la troppa poca inclusività.in, lai suoi ospiti così: “benvenuti” o “attenzione“. Insomma, la scelta sarebbe ricaduta su termini più neutri che possano includere tutti i generi. Laha specificato che i piloti e l’equipaggio devono attuare questa politica ...

Advertising

original_igi : Poi vai negli #usa, patria delle puttanate #gender e nelle pratiche per lo sbarco, dove ti chiedono dove alloggi, c… - KAVDAX : È davvero finita... nn resta che l'estinzione... ?????????????????? 'British Airways, delirio nel nome del politicamente cor… - fisicoperaria : Per aggiornarvi sul viaggio che farò in Italia, British Airways non consente di fare il check-in finché non sono st… - airrobats : ???? lunedì 11 ottobre 2021 Settimana 40: il traffico aereo, rispetto al 2019, è aumentato al 72,4%, trainato (rispet… -