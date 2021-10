British Airways | addio a “signore e signori” | gli annunci saranno gender neutral

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sui volinon sentiremo più gli assistenti di volo e i piloti fare gliesordendo con “ladies and gentlemen“. La compagnia di bandiera britannica ha deciso infatti di eliminare il classico (e ormai obsoleto) saluto rivolto a, passando invece ad un linguaggio più neutro eless. La formula di benvenuto utilizzata a bordo degli aerei potrebbe essere modificata in diversi modi, ma sempre stando attenti a rimanere: nei prossimi voli potremmo sentire, per esempio, “dear passengers” o “dear costumers“, o addirittura soltanto un “welcome“. La notizia è comparsa per la prima volta su FlyerTalk, un forum dedicato ai viaggiatori. ...