Albania-Polonia sospesa per 15 minuti a seguito di un lancio di bottiglie in campo (Di martedì 12 ottobre 2021) Albania-Polonia, gara valida per il Gruppo I di Qual. ai Mondiali di Qatar 2022, è stata sospesa per un quarto d’ora a 15 minuti dal termine per lancio di oggetti dopo il gol ospite di Swiderski. Sono piovute in campo dagli spalti numerose bottiglie di plastica, alcune delle quali hanno colpito i calciatori della Polonia. Dopo quindici minuti c’è stato il rientro in campo dei 22 per completare la gara. Foto: Twitter Qatar 2022 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021), gara valida per il Gruppo I di Qual. ai Mondiali di Qatar 2022, è stataper un quarto d’ora a 15dal termine perdi oggetti dopo il gol ospite di Swiderski. Sono piovute indagli spalti numerosedi plastica, alcune delle quali hanno colpito i calciatori della. Dopo quindicic’è stato il rientro indei 22 per completare la gara. Foto: Twitter Qatar 2022 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

