Ag Radu | “Sta vivendo un momento particolare Inzaghi? Certo che lo voleva all’Inter”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Matteo Materazzi, agente di Stefan, ha parlato così del suo assistito ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “La situazione dialla Lazio non è delle migliori. Non ha mai giocato in questo inizio stagione fra coppe e campionato, e per lui, dopo tornei ad alti livelli, è un.Stefan sta benissimo, si allena da grande professionista quale è, le decisioni ovviamente le prende mister Sarri, lui quando sarà ilcome sempre si farà trovare pronto. Ho parlato condopo il vaccino somministrato, fisicamente si sentiva giù, tuttavia, ha recupero e lottato come un leone e continuerà a farlo”. “lo? E’ il segreto di Pulcinella – prosegue Materazzi – Stefan aveva diverse offerte sul ...

lazio24h : Lazio, ag. Radu: 'Non ha mai giocato ma sta bene ed è contento di esser rimasto'

Per questo motivo Sarri tuttora sta meditando sulla scelta del sostituto. Il ballottaggio resta quello tra Patric e Radu. IL PUNTO SU ZACCAGNI E IMMOBILE - Dopo l'assenza di ieri, anche oggi ...