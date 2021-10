Afghanistan: Draghi, 'impressione che Talebani e Isis non siano tanto amici' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Non so quale sia la natura esatta del rapporto tra il governo talebano e l'Isis, l'impressione è che non siano veramente tanto amici.... Ricordiamo la bomba alla moschea. Dovremmo capire meglio cosa sta accadendo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Non so quale sia la natura esatta del rapporto tra il governo talebano e l', l'è che nonveramente.... Ricordiamo la bomba alla moschea. Dovremmo capire meglio cosa sta accadendo". Così il premier Marioin conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'

