ZTE vince il premio “Best Telco Cloud Strategy” con la sua soluzione di integrazione automatica del sistema 5G

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori per l’Internet mobile, ha vinto il” al 5G World Summit 2021. Grazie al suo5G diper software-defined, ZTE ha dimostrato le sue capacità in ambito di innovazione, mantenendo alta la sua InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ZTE vince

Inside Over

Nel giugno 2021, i router di fascia alta ZXR10 T8000 e ZXR10 M6000 - 3S disono stati classificati al secondo posto nella valutazione complessiva e sono stati selezionati rispettivamente per le ...Ed ecco spazio per il risultato:l'Ausonia ai calci di rigore. Decisivo il gol di Del Prete, mentre per l'Alcione è fatale l'errore di Capozza, ipnotizzato da Lattisi.Cup, Under 16: Di ...ZTE Corporation ha pubblicato a fine agosto i suoi risultati finanziari riguardanti il primo semestre del 2021.