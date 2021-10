Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 09:15 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Viabilità 11 OTTOBRE 2021 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST E SUL RACCORDO FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE RISPETTIVAMNTE DA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST E DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO CI SPOSTIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE PRNESTINA E VIA DEL MARE E TRA CASSIA E NOMENTANA SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA CASSIA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, RISOLTO L’INCIDENTE PERMAGONO RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLE STESSO CODE PER TRAFFICO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021)11 OTTOBREORE 09.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST E SUL RACCORDO FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE RISPETTIVAMNTE DA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST E DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO CI SPOSTIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE PRNESTINA E VIA DEL MARE E TRA CASSIA E NOMENTANA SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA CASSIA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONENORD, RISOLTO L’INCIDENTE PERMAGONO RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLE STESSO CODE PER TRAFFICO SULLA ...

