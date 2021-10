Uomini e donne, colpo di scena clamoroso: ecco cosa sta accadendo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il noto programma pomeridiano, Uomini e donne, decisione presa per cedere il posto alla nuova scommessa di Maria De Filippi: ecco cosa è successo. Uomini e donne è uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il noto programma pomeridiano,, decisione presa per cedere il posto alla nuova scommessa di Maria De Filippi:è successo.è uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - Onniveggente : Ho visto piu donne tagliarsi le ali da sole (non percorrendo una carriera accademica o lavorativa che si meritavano… - Gianfra12198016 : RT @pistoligno_gol: Le donne si innamorano di ciò che ascoltano e gli uomini di ciò che vedono... È per questo che gli uomini mentono e le… -