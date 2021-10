Una grave alluvione ha colpito la provincia dello Shanxi, in Cina, provocando gravi danni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case dopo che negli scorsi giorni una grave alluvione ha interessato la provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. L’alluvione è stata causata da una serie di piogge Leggi su ilpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case dopo che negli scorsi giorni unaha interessato la, nel nord della. L’è stata causata da una serie di piogge

Advertising

VittorioSgarbi : Non si può liquidare, come stanno facendo certi giornali, una manifestazione di 10 mila liberi cittadini in un “rad… - LiaQuartapelle : Solo i fascisti assaltano le sedi sindacali, oggi come cento anni fa. È molto grave che il corteo no Greenpass ab… - borghi_claudio : Non sono uso commentare i retroscena. Nei giornali sono spesso false le interviste, figuriamoci i retroscena. Però… - Ric746 : Il #Libano è nel pieno di una gravissima crisi energetica e tu guarda le coincidenze scoppia un grave incendio in u… - graziabonvi : RT @FedEmo_Giovani: Elia, 23 anni, è un ragazzo con #emofilia A grave. Nel 2018, a seguito di un incidente, ha riportato una lesione midoll… -