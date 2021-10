Un Nobel per valutare le politiche pubbliche, da Quota 100 al Rdc (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premio Nobel per l’economia è andato a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens, tre economisti che nel corso della loro carriera hanno mostrato come si possano utilizzare degli “esperimenti naturali” per rispondere a domande centrali per la società, come il modo in cui i salari minimi e l’immigrazione influenzano il mercato del lavoro. Ma cosa sono gli “esperimenti naturali”? Facciamo un passo indietro. Nel 2019 il Nobel era andato a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per aver importato e generalizzato nell’analisi economica esperimenti di tipo “clinico”, cioè quegli studi che si fanno in medicina dando un farmaco (o un vaccino!) a un gruppo di persone e un placebo a un altro per identificare l’effetto causale della cura. I laureati di quest’anno, invece, hanno dimostrato come, al di là degli esperimenti di tipo clinico, disegnati ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premioper l’economia è andato a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens, tre economisti che nel corso della loro carriera hanno mostrato come si possano utilizzare degli “esperimenti naturali” per rispondere a domande centrali per la società, come il modo in cui i salari minimi e l’immigrazione influenzano il mercato del lavoro. Ma cosa sono gli “esperimenti naturali”? Facciamo un passo indietro. Nel 2019 ilera andato a Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per aver importato e generalizzato nell’analisi economica esperimenti di tipo “clinico”, cioè quegli studi che si fanno in medicina dando un farmaco (o un vaccino!) a un gruppo di persone e un placebo a un altro per identificare l’effetto causale della cura. I laureati di quest’anno, invece, hanno dimostrato come, al di là degli esperimenti di tipo clinico, disegnati ...

