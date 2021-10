Trasporti in allarme - Mancano gli autisti, logistica in crisi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come se non bastassero la crisi dei microchip e quella del trasporto navale a rallentare l'arrivo delle vetture e dei pezzi di ricambio nelle concessionarie e nelle officine, un'altra minaccia grava sul mondo dell'auto: le difficoltà del mondo dell'autotrasporto. La mancanza di autisti di mezzi pesanti, che sembrava riguardare solamente la Gran Bretagna per i problemi insorti con la Brexit, in realtà grava su tutta Europa: e l'Italia non fa eccezione. Colpa del virus. L'origine delle difficoltà va, inevitabilmente, cercata nella pandemia di Covid-19. L'intera catena della logistica è in difficoltà: la ripresa dell'economia, particolarmente forte in aree come la Cina e gli Stati Uniti, ha rapidamente innalzato la domanda di trasporto delle merci, proprio nel momento in cui nel mondo c'era carenza di container, rimasti fermi in alcuni ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come se non bastassero ladei microchip e quella del trasporto navale a rallentare l'arrivo delle vetture e dei pezzi di ricambio nelle concessionarie e nelle officine, un'altra minaccia grava sul mondo dell'auto: le difficoltà del mondo dell'autotrasporto. La mancanza didi mezzi pesanti, che sembrava riguardare solamente la Gran Bretagna per i problemi insorti con la Brexit, in realtà grava su tutta Europa: e l'Italia non fa eccezione. Colpa del virus. L'origine delle difficoltà va, inevitabilmente, cercata nella pandemia di Covid-19. L'intera catena dellaè in difficoltà: la ripresa dell'economia, particolarmente forte in aree come la Cina e gli Stati Uniti, ha rapidamente innalzato la domanda di trasporto delle merci, proprio nel momento in cui nel mondo c'era carenza di container, rimasti fermi in alcuni ...

Trasporti_Rizzo : ? #Greenpass: mancano pochi giorni all'entrata in vigore del DL 127/2021. ?? #unaCosaèCerta: ci sarà qualche diffic… - ER_Notizie : Confartigianato Trasporti Cesena lancia l'allarme: "Autotrasporto sos, non si trovano gli autisti"… - news_forlicesen : Confartigianato Trasporti Cesena lancia l'allarme: 'Autotrasporto sos, non si trovano gli autisti' - MiAOX5_ : RT @actarus1070: Obbligo green pass, l’allarme della presidente Granda Bus: “Rischiamo di ritrovarci con molti autisti in meno” https://t.c… - actarus1070 : Obbligo green pass, l’allarme della presidente Granda Bus: “Rischiamo di ritrovarci con molti autisti in meno” -