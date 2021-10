Superbonus, gli ingegneri: “A settembre 2021 già attivati 120mila posti di lavoro”. M5s: “Governo dia certezze sulla proroga” (Di lunedì 11 ottobre 2021) A settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro. Si stima che questi impegni di abbia attivato nel sistema economico una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120mila posti di lavoro. Gli ingegneri fanno i conti sull’andamento del Superbonus 110%: la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei professionisti ha presentato oggi il documento ‘L’impatto sociale ed economico dei Superbonus 110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari’. Nello studio si stima che nel 2021 “la spesa per Superbonus 110% contribuirebbe alla formazione del 5,8% degli investimenti fissi lordi e contribuirebbe alla formazione del Pil per 12,3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Agli impegni di spesa per interventi hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro. Si stima che questi impegni di abbia attivato nel sistema economico una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltredi. Glifanno i conti sull’andamento del110%: la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei professionisti ha presentato oggi il documento ‘L’impatto sociale ed economico dei110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari’. Nello studio si stima che nel“la spesa per110% contribuirebbe alla formazione del 5,8% degli investimenti fissi lordi e contribuirebbe alla formazione del Pil per 12,3 ...

