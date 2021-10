Spalletti prepara la variabile Mertens, vuole sfruttarlo sia come prima punta che dietro Osimhen (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La variabile Mertens è la novità che sta preparando Luciano Spalletti per rendere il suo Napoli sempre più imprevedibile in fase offensiva senza togliere l’equilibrio nelle due fasi”. Lo scrive la Gazzetta. “Spalletti è affascinato dalle qualità sia di leader nello spogliatoio sia di attaccante del belga. Intende sfruttarlo come prima punta (e a gennaio senza Osimhen diventerà indispensabile) ma anche per farlo agire dietro il nigeriano, oggi insostituibile per il suo eccellente rendimento. Dries tra l’altro è un’arma in più sui calci da fermo e ha notevole intesa con Insigne e anche affinità con Politano (e Lozano) e Victor per poter proporre rapide triangolazioni in grado di far saltare qualsiasi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Laè la novità che stando Lucianoper rendere il suo Napoli sempre più imprevedibile in fase offensiva senza togliere l’equilibrio nelle due fasi”. Lo scrive la Gazzetta. “è affascinato dalle qualità sia di leader nello spogliatoio sia di attaccante del belga. Intende(e a gennaio senzadiventerà indispensabile) ma anche per farlo agireil nigeriano, oggi insostituibile per il suo eccellente rendimento. Dries tra l’altro è un’arma in più sui calci da fermo e ha notevole intesa con Insigne e anche affinità con Politano (e Lozano) e Victor per poter proporre rapide triangolazioni in grado di far saltare qualsiasi ...

