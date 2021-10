Sciopero treni e aerei 11 ottobre 2021 | 127 voli Alitalia cancellati Ecco la lista

Advertising

fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - Adnkronos : #Sciopero #11ottobre 2021: oggi stop treni, aerei e trasporti. - fattoquotidiano : Sciopero generale dei sindacati di base, ecco le fasce protette per il trasporto locale e i treni regionali. Garant… - songase975 : Aggiornamento sullo sciopero #Trenord #cronaca #pendolari #viaggi #treni - Phil_De_Payn3 : RT @SHIBALOVERR: Domani c’è li sciopero treni come se trenitalia non offrisse un servizio da sciopero 364 giorni l’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero treni

L'Italia del trasporto pubblico è ferma. È in corso logenerale nazionale di 24 ore che interessa, aerei, autobus e metro . E non solo: anche il comparto scuola e dei uffici pubblici sono coinvolti nella protesta promossa, in oltre 40 ......Confsal e la Rsu sia del trasporto urbano che extraurbano hanno proclamato due azioni di... Per la tratta Sfm1 Rivarolo - Chieri isaranno garantiti invece dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 ...E' partito questa mattina da piazza Castelnuovo, a Palermo, il corteo dei lavoratori relativo allo sciopero generale convocato da diverse sigle sindacali per l'11 ottobre. La manifestazione, iniziata ...Lo stop più significativo a Bari dovrebbe verificarsi con l'Amtab: nella stessa giornata, dalle 8,30 alle 12,30 per il personale d'esercizio (come i conducenti e i controllori), Filt Cgil, Fit Cisl, F ...