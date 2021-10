Sciopero dei trasporti | disagi in varie città A Napoli bloccata rampa di accesso all' autostrada

Advertising

fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero dei trasporti, a Milano metropolitane regolari. Iniziata l'astensione dal lavoro prevista fino alle 1… - Agenzia_Ansa : Sciopero dei trasporti: corteo a Roma, bloccata rampa di accesso all'autostrada a Napoli. Manifestazione a Genova,… - PrioritaITA : Di sicuro gli #Italiani avranno fiducia a volare con la nuova compagnia #ita.Perché dovrebbero rischiare di avere i… - Orso1967 : RT @RomaNoGreenPass: Oggi abbiamo partecipato allo #sciopero dei lavoratori. Dalla stessa parte studenti e lavoratori in questa battaglia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dei

Agenzia ANSA

L'Italia del trasporto pubblico è ferma. È in corso logenerale nazionale di 24 ore che interessa treni, aerei, autobus e metro . E non solo: anche il comparto scuola euffici pubblici sono coinvolti nella protesta promossa, in oltre 40 ...E' iniziato lonazionaletrasporti pubblici indetto dalle organizzazioni sindacali CUB Trasporti, USB lavoro Privato Lombardia, SGB, Al Cobas e Sol Cobas, che hanno proclamato unogenerale ...C'è un fermo per la sparatoria avvenuta a Cinisi, nella notte tra sabato e domenica, e in cui sono rimasti feriti due fratelli, R.Un delitto d'impeto, con l'assassino che ha colpito un'arma da taglio numerose volte, anche sulla gola della vittima. E' quanto emerso dall'autopsia su Giuseppe Dell'Arte. L'articolo “Un delitto d’imp ...