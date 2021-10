Sci alpino, Goggia: “Vado a Pechino per conquistare e non per difendere” (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Mi sento bene, ho lavorato bene, sugli sci abbiamo fatto un’ottima progressione; fisicamente ci sono, quindi ci sono buoni presupposti“. Tanta fiducia nelle parole di Sofia Goggia ai microfoni di Sportface in occasione del Fisi Day di Milano in vista della stagione 2021/2022. “Ho recuperato dall’infortunio facendo prevenzione e recupero completo, non mi son fatta mancare nulla” ha aggiunto la sciatrice azzurra, una delle candidate a portare il Tricolore alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022. “Non ho pensato al ruolo di portabandiera, anche se sapevo che le domande sarebbero arrivate da ogni parte: non so nulla su questo – rivela Goggia -. Il mio oro a Pyongchang? Tutti parlano di questo oro da difendere, quando invece dico che da difendere non c’è nulla: andiamo lì per ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Mi sento bene, ho lavorato bene, sugli sci abbiamo fatto un’ottima progressione; fisicamente ci sono, quindi ci sono buoni presupposti“. Tanta fiducia nelle parole di Sofiaai microfoni di Sportface in occasione del Fisi Day di Milano in vista della stagione 2021/2022. “Ho recuperato dall’infortunio facendo prevenzione e recupero completo, non mi son fatta mancare nulla” ha aggiunto la sciatrice azzurra, una delle candidate a portare il Tricolore alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di2022. “Non ho pensato al ruolo di portabandiera, anche se sapevo che le domande sarebbero arrivate da ogni parte: non so nulla su questo – rivela-. Il mio oro a Pyongchang? Tutti parlano di questo oro da, quando invece dico che danon c’è nulla: andiamo lì per ...

