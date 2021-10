Riforma pensioni 2021, quota 100 agli sgoccioli: se non ora quando? (Di lunedì 11 ottobre 2021) La quota 100 é ormai davvero agli sgoccioli, tra pochi mesi la misura sperimentale verrà meno e con essa la possibilità per alcuni lavoratori di uscire con 62 anni d’età e 38 di contributi, un provvedimento voluto da tanti e considerato iniquo da molti altri, ma il problema, ora evidenziano parti sociali e lavoratori é il dopo quota 100. Quale Riforma potrebbe essere messa in campo? Quali sono le intenzioni del Governo che ancora al riguardo non si é esposto in modo chiaro? Perché non riprendono gli incontri tra Governo e sindacati, é già tutto tacitamente deciso? Insomma i dubbi dei nostri lettori sono tantissimi e ci é pare giusto dare spazio almeno ad una parte dei tanti commenti che ci vengono quotidianamente rilasciati sul portale. Da questi emergono chiaramente gli interrogativi ed i dubbi di ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) La100 é ormai davvero, tra pochi mesi la misura sperimentale verrà meno e con essa la possibilità per alcuni lavoratori di uscire con 62 anni d’età e 38 di contributi, un provvedimento voluto da tanti e considerato iniquo da molti altri, ma il problema, ora evidenziano parti sociali e lavoratori é il dopo100. Qualepotrebbe essere messa in campo? Quali sono le intenzioni del Governo che ancora al riguardo non si é esposto in modo chiaro? Perché non riprendono gli incontri tra Governo e sindacati, é già tutto tacitamente deciso? Insomma i dubbi dei nostri lettori sono tantissimi e ci é pare giusto dare spazio almeno ad una parte dei tanti commenti che ci vengono quotidianamente rilasciati sul portale. Da questi emergono chiaramente gli interrogativi ed i dubbi di ...

Advertising

PMI_it : Opzione Donna requisiti con e senza Riforma: L'Opzione Donna potrebbe diventare strutturale con la Riforma Pensioni… - SsIstevini : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - JaqIrene : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - pergiove72 : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - mapiele : RT @LucaTibaldi1: Cosa ha fatto la CGIL per la riforma delle pensioni? Cosa ha fatto la CGIL per il Jobs Act? Cosa ha fatto la CGIL per l'a… -