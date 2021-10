PSG | novità in porta | arriva la svolta per Donnarumma!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa per Donnarumma sarebbe la notizia che tanto desidererebbe e che, se fosse confermata, sarebbe un sogno che si avvera! Infatti come riil quotidiano spagnolo assai prestigioso As, un club si sarebbe interessato per il rivale di Gigio, ovvero Keylor Navas. Il costaricano, vista la difficile rivalità col portiere italiano, potrebbe anche accettare di trasferirsi. Donnarumma finalmente titolare al PSG? Navas può lasciare Donnarumma, Navas, PSG Sarebbe una pista molto calda per Navas: avrebbe la possibilità di confermarsi titolare in un club che sogna di diventare grande, ovvero il Newcastle, dopo che è stato acquistato da un fondo arabo, il fondo PIF. Ma non solo: perché al contempo garantirebbe la titolarità al PSG perOra quindi è tempo di riflessioni per l’ex Real Madrid e tempo di agire per il Newcastle, che cerca ...