Preghiera del mattino del 11 Ottobre 2021: “Concedici, Signore, la luce della Tua verità” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Lunedì è il giornodevozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito,, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da Ladi Maria.

Advertising

matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - oss_romano : #10ottobre #PapaFrancesco: 'Il #Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, che si fa nell’adorazione, nella p… - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: Supplica potente per ottenere una grazia, per intercessione di San Giovanni XXIII: oggi, 11 Ottobre 2021, è la sua festa: Pr… - sesse_1990 : RT @antonaccigabria: L'umanità cammina per l'abisso spirituale. Ritornate a Gesù. Non permettete che il demonio vi inganni e vi schiavizzi.… - AnnalisaAntas : @Adriano99404531 Ho il sospetto che questi orari di permesso alla preghiera non facciano parte del regolamento celeste ?? -