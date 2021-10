No Vax anche in onde corte. Da settimane una radio pirata trasmette un messaggio registrato sulle frequenze dei radioamatori. Ma il Mise non interviene (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da settimane una voce registrata, che fa chiaro riferimento ai messaggi veicolati dai movimenti No Vax e No Green Pass, imperversa nell’etere. È possibile ascoltarla in onde corte, sulle frequenze radio riservate ai radioamatori – a 7 mhz e a 3 mhz – e al broadcasting in Am. Nei giorni scorsi ne aveva parlato anche il Tg2, con un servizio in cui veniva mostrata la frequenza e fatto ascoltare il messaggio registrato. Un messaggio simile, ma con voce femminile, è ricomparso nelle ultime ore, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa. anche in questo caso si tratta di un audio registrato che sta circolando sulle frequenze dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dauna voce registrata, che fa chiaro riferimento ai messaggi veicolati dai movimenti No Vax e No Green Pass, imperversa nell’etere. È possibile ascoltarla inriservate aiamatori – a 7 mhz e a 3 mhz – e al broadcasting in Am. Nei giorni scorsi ne aveva parlatoil Tg2, con un servizio in cui veniva mostrata la frequenza e fatto ascoltare il. Unsimile, ma con voce femminile, è ricomparso nelle ultime ore, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa.in questo caso si tratta di un audioche sta circolandodei ...

