Maruggio-Sava | incidente | morto diciassettenne Nel pomeriggio

(Di lunedì 11 ottobre 2021)stradale dalla conseguenze drammatiche in provincia di Taranto. Nel, lungo la strada che collega, un giovane centauro di 17 anni in sella a una Yamaha 125 è andato a sbattere contro un muretto a secco perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di, che hanno effettuato i rilievi di rito. Da chiarire la dinamica dell’impatto. L'articolo Nel proviene da Noi Notizie..

