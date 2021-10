Mannarino contro tutti i muri | Resistenza per combattere la disumanità

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “La storia non arriva all’improvviso. Respiriamo quest’aria da anni. Per me continuare ad alzare iè come decretare la fine del mondo”. Per una di quelle fortunate coincidenze tra arte e storia, proprio nelle settimane che vedono dodici Paesi europei sollecitare la costruzione dianti-immigrati coi fondi comuni torna a farsi sentire una delle voci più vitali e non allineate della musica italiana. Quello di “V”, quinto album di, è un appello radicale e contagioso a ritrovare le ragioni dell’umanitàla disumanizzazione incalzante. “C’è stato un momento, al tramonto del colonialismo, in cui sembrava possibile fare del mondo un villaggio globale. Non nel senso capitalistico, delle merci e della finanza, ma nel senso della possibilità per gli abitanti della terra di muoversi, di creare incontri, ...