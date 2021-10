LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: azione solitaria di Rota che rientra sulla fuga, gruppo a 2’05” (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Federico Burchio molla la presa e viene raggiunto dal gruppo. 14.52 I corridori stanno per terminare il secondo giro del circuito di Lissolo. 75 km all’arrivo. 14.49 Questi dunque i battistrada: Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Floris De Tier (Alpecin-Fenix) e Francesco Carollo (Mg.k Vis VPM). A 30” Federico Burchio (Work Service Marchiol Vega), gruppo segnalato a 2’05”. 14.46 Lorenzo Rota rientra sulla fuga! 14.43 I fuggitivi stanno affrontando la discesa che li porterà verso la seconda salita di ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Federico Burchio molla la presa e viene raggiunto dal. 14.52 I corridori stanno per terminare il secondo giro del circuito di Lissolo. 75 km all’arrivo. 14.49 Questi dunque i battistrada: Lorenzo(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Floris De Tier (Alpecin-Fenix) e Francesco Carollo (Mg.k Vis VPM). A 30” Federico Burchio (Work Service Marchiol Vega),segnalato a”. 14.46 Lorenzo! 14.43 I fuggitivi stanno affrontando la discesa che li porterà verso la seconda salita di ...

