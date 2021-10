L’attacco alla Cgil diventa l’argomento principale con il quale delegittimare tutta una manifestazione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ho partecipato e numerose manifestazioni contro la deriva del passaporto verde, ma ieri non c’ero. Non ce l’ho fatta. Sapevo che questa settimana mi aspettava la mobilitazione dell’11 e quella del 15. L’ho seguita però sui social, ho riflettuto, guardato i video postati. A commento degli eventi riporto una battuta fulminante intercettata su fb “Solo un algoritmo sputato da Deep Blu potrà salvarci, nel contare da un lato i fascisti antifascisti, che a loro volta si dividono in fascisti antifascisti e antifascisti fascisti, e dall’altro gli antifascisti fascisti, dal canto loro divisi tra fascisti e antifascisti” Già, perchè nella smania classificatoria di un pensiero rigorosamente binario, non si capisce più chi sia il fascista o l’antifascista di sinistra e che senso abbia l’ascrizione del dissenso in una delle due galassie, che di per sé sono molto variegate. Il ...