La vicequestore Schilirò, sospesa, denuncia: “Avevo avvertito sui rischi nella manifestazione no green pass” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ripeto per l’ennesima e ultima volta che io Avevo consigliato la manifestazione del 25 settembre, proprio perché Avevo saputo che a quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune! Avevo raccomandato a tutti gli amici e colleghi di allontanarsi al primo segnale di provocazione e di stare molto in guardia, perché era probabile la presenza di gruppi, che nulla avevano a che vedere con lo spirito pacifico che animava la manifestazione”. Una ‘denuncia’, quella espressa dalla vicequestore Sandra Schilirò, nota alle cronache per aver esternato (fuori servizio) dal palco di San Giovanni la sua contrarietà al green pass, che spiega la sua assenza sabato scorso in piazza del Popolo. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ripeto per l’ennesima e ultima volta che ioconsigliato ladel 25 settembre, proprio perchésaputo che a quella del 9 avrebbero aderito anche soggetti con cui niente ho in comune!raccomandato a tutti gli amici e colleghi di allontanarsi al primo segnale di provocazione e di stare molto in guardia, perché era probabile la presenza di gruppi, che nulla avevano a che vedere con lo spirito pacifico che animava la”. Una ‘’, quella espressa dallaSandra, nota alle cronache per aver esternato (fuori servizio) dal palco di San Giovanni la sua contrarietà al, che spiega la sua assenza sabato scorso in piazza del Popolo. La ...

