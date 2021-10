Juve | domani Dybala tornerà ad allenarsi in gruppo Argentino recuperato per i prossimi impegni

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Paulodarientrerà adine sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, per preparare la gara con la Roma e poi il tour de force che attende i bianconeri con Zenit e Inter subito dopo la sosta. Lantus si ritroveràdopo 2 giorni di riposo, concessi dopo l’amichevole con l’Alessandria esi aggregherà in, dopo aver superato l’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra subito contro la Sampdoria, che gli ha costretto a saltare la sfida con il Chelsea e il derby. Durante la sosta l’ha spesso lavorato da solo per recuperare il prima possibile e tornare a disposizione presto di Allegri. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve domani

La Juventus, più di ogni altra squadra d'Europa, si ritrova a dover far fronte ad un'emergenza mai vista tra nazionali e infortunuati. La Juventus riprendela preparazione in vista del big match di domenica sera contro i giallorossi di Mourinho dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri. Il tecnico avrà a disposizione un gruppo già più ..., il futuro di Kulusevski Schierato titolare e nel ruolo di seconda punta, Kulu (lo chiamano ... senza il cartellino sarebbe tornato mercoledì, invece rincaserà alla Continassa già. E il ...L’argentino verso il recupero per la sfida contro la Roma di domenica Dybala torna in gruppo. Questa la buona notizia per Massimiliano Allegri in vista del big match contro la Roma in programma domeni ...Il tecnico della Juventus, Allegri, puo' sorridere: Dybala torna in gruppo e sarà a disposizione nel match contro la Roma ...