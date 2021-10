Il Pd a Essere Democratici | “Ma quale patto? E’ lo schiaffo ricevuto dagli elettori che vi fa farneticare”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Partito Democratico – Federazione Provinciale di Benevento: “Toh, chi si rivede. A distanza di sette giorni dallo scrutinio,riprende fiato. Umiliati dai beneventani che hanno bocciato sonoramente la loro proposta, incapace di competere persino con la più debole delle liste mastelliane, ovviamente scaricano la loro rabbia contro Perifano e il Pd. Sarà perché ancora tramortiti dallodelle urne,farnetica e parla di patti con la Lega e con Salvini. Insomma, per dare un senso alla loro esistenza, si attaccano agli inciuci del loro capo. Ma? Già agli inizi della campagna elettorale Perifano lanciava un appello al voto a tutti i ...

