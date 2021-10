Il Comune di Catania dona 50 tablet per i ragazzi di una scuola nel quartiere di Librino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cinquanta tablet di ultima generazione sono stati donati dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alla pubblica istruzione Barbara Mirabella alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Campanella-Sturzo” di Librino, Graziella Orto, che li destinerà ai bambini di famiglie disagiate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cinquantadi ultima generazione sono statiti dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alla pubblica istruzione Barbara Mirabella alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Campanella-Sturzo” di, Graziella Orto, che li destinerà ai bambini di famiglie disagiate. L'articolo .

rtl1025 : ?? Un forte '#tornado' seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di #Catania causando seri dan… - Radio1Rai : ??#Catania Un violento #tornado si è abbattuto sul centro storico della città. Ci sarebbero feriti e seri danni ad a… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - orizzontescuola : Il Comune di Catania dona 50 tablet per i ragazzi di una scuola nel quartiere di Librino - carloamberti : RT @sara_turetta: 2 milioni di euro. Sembra sia questa la cifra che ogni anno il comune di Catania spende per mantenere in 3 canili circa… -