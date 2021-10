Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sbotta contro Lulù Selassié: “Mi fai seccare le pa**e, non li voglio i tuoi baci” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continuano le tensioni tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due sono stati la prima coppia del Grande Fratello Vip 6, ma adesso sembrano più lontani che mai. Negli ultimi giorni il nuotatore ha spiegato alla Princess di non volersi impegnare. Bortuzzo si è infuriato perché Lulù, oltre a non lasciargli i propri spazi, ha avuto anche degli attacchi di gelosia per alcuni atteggiamenti del ragazzo con Sophie Codegoni. Ora Manuel è esausto: “Se devi fare così, mi fai proprio seccare le pa**e, ti giuro. È da quando siamo qui dentro che è così. Se mi sbilancio di più fingerei e non è da me”. Lei ha continuato a spiegare le proprie ragioni ma Manuel è rimasto sul punto: “Inizia a non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continuano le tensioni tra. I due sono stati la prima coppia delVip 6, ma adesso sembrano più lontani che mai. Negli ultimi giorni il nuotatore ha spiegato alla Princess di non volersi impegnare.si è infuriato perché, oltre a non lasciargli i propri spazi, ha avuto anche degli attacchi di gelosia per alcuni atteggiamenti del ragazzo con Sophie Codegoni. Oraè esausto: “Se devi fare così, mi fai propriole, ti giuro. È da quando siamo qui dentro che è così. Se mi sbilancio di più fingerei e non è da me”. Lei ha continuato a spiegare le proprie ragioni maè rimasto sul punto: “Inizia a non ...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - XSaffica : @giocmedia È pur sempre una dinamica, se poi volete i comodini li dentro eliminate tutti ma non vi lamentate perché… - ultyhoney : RT @LokiBaggins: Vi ricordate quando Thanos stava frantumando il cervello di Thor per costringere Loki a dargli il terresact pur sapendo ch… -