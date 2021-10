Grande Fratello VIP 6, Manuel Bortuzzo durissimo con Lulù Selassiè: “Non rompermi” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella casa del GF VIP 6 Manuel Bortuzzo non si è trattenuto dopo alcune lamentele di Lulù Selassiè, perchè la ragazza sembra essere sempre più opprimente. Tra i due ragazzi c’è stato un ennesimo confronto su richiesta della stessa ragazza, che ha chiesto spiegazioni sul distacco con tanto di paragone del loro rapporto a quello che lui ha con Sophie Codegoni. Di tutta risposta, Manuel non ha reagito bene, tanto da liquidare Lulù con parole piuttosto colorite, che hanno creato opinioni contrastanti trai telespettatori. Gf vip, Lulù Hailé Selassié incalza Manuel Bortuzzo sull’allontanamento Quando ormai manca poco all’ottava puntata del Gf vip 6 in corso, attesa per l’11 ottobre 2021 su Canale 5, nella Casa più spiata d’Italia ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella casa del GF VIP 6non si è trattenuto dopo alcune lamentele di, perchè la ragazza sembra essere sempre più opprimente. Tra i due ragazzi c’è stato un ennesimo confronto su richiesta della stessa ragazza, che ha chiesto spiegazioni sul distacco con tanto di paragone del loro rapporto a quello che lui ha con Sophie Codegoni. Di tutta risposta,non ha reagito bene, tanto da liquidarecon parole piuttosto colorite, che hanno creato opinioni contrastanti trai telespettatori. Gf vip,Hailé Selassié incalzasull’allontanamento Quando ormai manca poco all’ottava puntata del Gf vip 6 in corso, attesa per l’11 ottobre 2021 su Canale 5, nella Casa più spiata d’Italia ...

