Gf Vip 6: Amedeo Goria conosce finalmente la verità sulla Miales (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al Gf Vip 6 gli animi si scaldano, e tra gli inquilini regna l’inquietudine. Amedeo Goria è messo di fronte alla fidanzata Vera per scoprire la verità sulla gravidanza. Signorini… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al Gf Vip 6 gli animi si scaldano, e tra gli inquilini regna l’inquietudine.è messo di fronte alla fidanzata Vera per scoprire lagravidanza. Signorini… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gossipblogit : Grande Fratello Vip 6: l’incontro tra Amedeo Goria e Vera Miales (che non è incinta) [video] - zazoomblog : Amedeo Goria incontra Vera Miales al Grande Fratello Vip: tutta la verità sulla presunta gravidanza - #Amedeo… - redazionerumors : #gfvip Grande Fratello Vip, la versione di #VeraMalies: #AmedeoGoria non diventerà padre - infoitcultura : Gf Vip, anticipazioni stasera: la verità sul figlio in arrivo di Amedeo Goria; un eliminato - zazoomblog : Vera Miales a Amedeo Goria al GF VIP: “Non sono incinta” Lui: “Non ti lascerò mai” - #Miales #Amedeo #Goria… -