Flaza contro la produzione di Amici: “Prendo le cose mie e me ne vado”. Commento puntata dell’11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) La nuova classe di Amici 2021/2022 è stata formata da qualche settimana, ma i ragazzi già cominciano a creare i primi problemi alla produzione. Gli organizzatori del talent show hanno deciso, infatti, di prendere un provvedimento disciplinare contro i giovani talenti che non mantenevano la casetta, a loro destinata, nelle giuste condizioni igieniche e di pulizia. Adesso, la puntata dell’11 ottobre è stata un continuo rimprovero di alunni indisciplinati. Nella discussione è intervenuta anche Maria De Filippi, ma l’allieva Flaza è andata decisa contro la produzione di Amici. Flaza accusa la produzione di Amici 2021/2022 Ogni anno ad Amici i ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) La nuova classe di2021/2022 è stata formata da qualche settimana, ma i ragazzi già cominciano a creare i primi problemi alla. Gli organizzatori del talent show hanno deciso, infatti, di prendere un provvedimento disciplinarei giovani talenti che non mantenevano la casetta, a loro destinata, nelle giuste condizioni igieniche e di pulizia. Adesso, laè stata un continuo rimprovero di alunni indisciplinati. Nella discussione è intervenuta anche Maria De Filippi, ma l’allievaè andata decisaladiaccusa ladi2021/2022 Ogni anno adi ...

annamirati : RT @solocazzate: #Amici21 Flaza: ma io non vado contro di loro e dico che sono degli scemi Albe: a quanto pare si ALBE SEI VITA. https:/… - Gaiamaro01 : RT @valeriaallevaa: ma è la stessa Flaza che durante i daytime ha dato contro a tutti, accusandoli di non fare nulla in casetta?! chiedo.… - likeaplumerose : RT @justinxplume: flaza ricordati che king irama disse: io penso che un vero uomo non debba puntare il dito contro gli altri mentre viene… - AngelicaRossel2 : RT @valeriaallevaa: ma è la stessa Flaza che durante i daytime ha dato contro a tutti, accusandoli di non fare nulla in casetta?! chiedo.… - valeriaallevaa : ma è la stessa Flaza che durante i daytime ha dato contro a tutti, accusandoli di non fare nulla in casetta?! chie… -