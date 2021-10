Europei U21, Nicolato: «Con la Svezia dare continuità» (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In questo momento dobbiamo dare continuità, non possiamo continuare a cambiare”. Lo ha detto il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato – alla vigilia del match con la Svezia. “Mi aspetto – ha detto Nicolato – una partita di alto livello, mi aspetto una squadra che ci farà anche soffrire in certi momenti, quindi dentro la partita ci saranno tante partite diverse”. “Non sarà sicuramente a senso unico, è una partita dove dovremo saper attaccare bene ma anche saper difendere bene, contro una squadra che fa un gioco molto propositivo, orientato alla porta avversaria, dobbiamo saper leggere i momenti”. “Queste sono partite che ti fanno crescere, come ci ha fatto crescere l’ultimo quarto d’ora contro la Bosnia. Sono momenti che ci permettono di capire che al nostro livello non c’è mai niente di ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In questo momento dobbiamo, non possiamo continuare a cambiare”. Lo ha detto il ct dell’Italia Under 21, Paolo– alla vigilia del match con la. “Mi aspetto – ha detto– una partita di alto livello, mi aspetto una squadra che ci farà anche soffrire in certi momenti, quindi dentro la partita ci saranno tante partite diverse”. “Non sarà sicuramente a senso unico, è una partita dove dovremo saper attaccare bene ma anche saper difendere bene, contro una squadra che fa un gioco molto propositivo, orientato alla porta avversaria, dobbiamo saper leggere i momenti”. “Queste sono partite che ti fanno crescere, come ci ha fatto crescere l’ultimo quarto d’ora contro la Bosnia. Sono momenti che ci permettono di capire che al nostro livello non c’è mai niente di ...

