Emerson-AspenTech | fusione da 11 miliardi di dollari

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –hanno stipulato un accordo definitivo per conferire le attività di software industriale e di Geological Simulation Software diadcon l’obiettivo di creare un leader del software industriale ad alte prestazioni con maggiore scala, capacità e tecnologie.contribuirà anche con 6in contanti alla nuova, in cambio di una quota del 55% nella nuova società, in deal da 11 milioni di. La transazione valuta ogni azione160, pari a un premio del 13% rispetto alla sua chiusura di venerdì. Gli azionisti diriceveranno circa 87per azione in contanti e 0,42 azioni dell’entità ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emerson AspenTech

Il Messaggero

hanno stipulato un accordo definitivo per conferire le attività di software industriale e di Geological Simulation Software diadcon l'obiettivo di creare un ...Additionally, this transaction expands our ability to support customers' global sustainability ambitions.'andCreating a High - Performance Software Leader with Scale and ...(Teleborsa) - Emerson e AspenTech hanno stipulato un accordo definitivo per conferire le attività di software industriale e di Geological Simulation Software di Emerson ad AspenTech con ...Il portale operativo del terminal GNL del porto di Rotterdam sta espandendo le sue capacità di importazione per il gruppo energetico tedesco Uniper.