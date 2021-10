Elezioni Roma | Raggi incontra Gualtieri | “Io a opposizione”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Virginiasi siederà all’nel consiglio comunale di, al di là dell’intesa Pd-M5S che “a livello nazionale c’è”. La sindaca uscente ha fatto il punto al termine dell’incontro di 2 ore in Campidoglio con Roberto, candidato del centrosinistra a sindaco di. “Io andrò a sedere all’e da lì farò un’assolutamente coerente con quello che è stato il mio programma di governo in questi cinque anni, senza sconti e collaborando invece dove ci sono delle possibilità di apertura, in maniera molto onesta, sincera e trasparente, com’è giusto che sia”, ha detto. “Io non do indicazioni di voto per il ballottaggio, le persone devono essere libere di scegliere quello che più ritengono sulla base dei ...

