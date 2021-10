Deus Ex ha una mod che trasforma JC Denton in un personaggio femminile (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per molti giocatori, in particolare quelli che hanno giocato su PC negli anni '90, l'originale Deus Ex, uscito nel 2000, sarà ricordato con affetto come una sorta di meraviglia dei giochi di ruolo di fantascienza. Come sappiamo il protagonista del gioco è JC Denton: tuttavia più di due decenni dopo, qualcuno ha modificato il gioco in modo che i giocatori possano utilizzare una versione femminile di Denton. Caricando il file su Mod DB, l'utente e fan di Deus Ex Xriborg ha creato il "Lay D Denton Project" che rimodella l'agente giocabile del gioco in modo che sia una donna anziché un uomo. La descrizione della mod dice anche che si sono presi la briga di rivocare il personaggio in base al dialogo del gioco originale, anche se dicono che non è una duplicazione al 100% ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per molti giocatori, in particolare quelli che hanno giocato su PC negli anni '90, l'originaleEx, uscito nel 2000, sarà ricordato con affetto come una sorta di meraviglia dei giochi di ruolo di fantascienza. Come sappiamo il protagonista del gioco è JC: tuttavia più di due decenni dopo, qualcuno ha modificato il gioco in modo che i giocatori possano utilizzare una versionedi. Caricando il file su Mod DB, l'utente e fan diEx Xriborg ha creato il "Lay DProject" che rimodella l'agente giocabile del gioco in modo che sia una donna anziché un uomo. La descrizione della mod dice anche che si sono presi la briga di rivocare ilin base al dialogo del gioco originale, anche se dicono che non è una duplicazione al 100% ...

Advertising

GaetanoGanacle : @FabianaLudovica Buongiorno una c’era il deus ex machina che interveniva e metteva le cose a posto - Divum_Deus : @SuperSele77 Beh pensavi male! ?? c’è tutto il sexy di vedere una donna che si prende cura di se. Cura di se che si… - neghittoso : @Sutilis @easygius @ADYFRAIASANJUST @Coppia69 @Sylvie26804002 Che c’entra? Quod deus avertat, pure tu potresti es… - 3108oi1 : @bestpartofdream Sabe Deus by idam raichel… è una canzone di un cantante israelí è una cantante portuguesa… il nome e traducido a “dio sa” - Angelos_57 : @ladinbel @spighissimo Ma quale 'deus ex machina' del c...., aveva semplicemente un pugno di voti che hanno fatto d… -