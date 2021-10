Demiral convince sempre di più in difesa crescita graduale ma importante

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il degno erede di Romero. Non c’è altra frase per descrivere il percorso che sta facendo il difensore turcoall’Atalanta. Un giocatore tanto concreto quanto aggressivo in, con la capacità di riuscire ad avere la meglio sull’avversario quando si tratta di marcare a uomo. I dubbi hanno lasciato spazio all’entusiasmo e consapevolezza che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Real Madrid-Atalanta, Champions Calendario Atalanta 2021-2022: date e orari fino alla 38esima giornata Dove vedere Atalanta-Pergolettese in streaming gratis e diretta tv VIDEO – Ecco le NUOVE MAGLIE dell’Atalanta 2021-2022 Biglietti Atalanta-Pordenone: dove comprare i ticket della partita Sconcerti sull’Atalanta: “Squadra sperimentale. Gasp ha messo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Demiral convince

" Toloi , Palomino e? Sono tutti e tre nella condizione di giocare" ha detto il mister dei ... E' quel giorno che Gasp sidella necessità di una squadra non più prudente, ma più ...Hot: Pellegrini - Veretout non si toccano! Cianche Bajrami Not: Cristante è stanco, non ... Musso; Toloi,, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.Per Gosens serviranno ancora diverse settimane (possibile stop di due mesi), tempi di recupero ancora incerti anche per Hateboer Per quel che riguarda Gosens e Hateboer, invece, i loro ritorno in camp ...Il famoso muro affascinante a cui Percassi faceva riferimento nel dare inizio ai lavori per la nuova Nord si è trasformato in un muretto: pochi i cori di sostegno, spariti i memorabili ...