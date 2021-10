Covid 19, a Mugnano focolai in due strutture per anziani: oltre 30 positivi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mugnano di Napoli: oltre 30 persone positive al Covid 19 tra anziani e personale socio-sanitario. Il sindaco Luigi Sarnataro ha disposto il divieto d’ingresso nelle strutture fino al 15 ottobre. Due focolai di Covid 19 si sono manifestati in altrettante case di cura per anziani nel comune di Mugnano di Napoli: tra anziani ed operatori Leggi su 2anews (Di lunedì 11 ottobre 2021)di Napoli:30 persone positive al19 trae personale socio-sanitario. Il sindaco Luigi Sarnataro ha disposto il divieto d’ingresso nellefino al 15 ottobre. Duedi19 si sono manifestati in altrettante case di cura pernel comune didi Napoli: traed operatori

