Comunali: in Sicilia urne aperte anche oggi in 42 città (Di lunedì 11 ottobre 2021) urne aperte nuovamente da stamane alle 7 in 42 Comuni Siciliani chiamati al voto per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli Comunali. Si voterà fino alle 14, dopo che ieri i seggi erano stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021)nuovamente da stamane alle 7 in 42 Comunini chiamati al voto per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli. Si voterà fino alle 14, dopo che ieri i seggi erano stati ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @CorriereQ: Comunali: in Sicilia urne aperte anche oggi in 42 città - CorriereQ : Comunali: in Sicilia urne aperte anche oggi in 42 città - CorriereQ : Comunali: in Sicilia urne aperte anche oggi in 42 città - iconanews : Comunali: in Sicilia urne aperte anche oggi in 42 città - giornaleradiofm : Approfondimenti: Comunali: in Sicilia urne aperte anche oggi in 42 città: (ANSA) - PALERMO, 11 OTT - Urne aperte nu… -