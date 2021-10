Colombo | se l’antirazzismo rischia di cadere nel razzismo

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Voglio rendere omaggio a tutti i Cristoforodi ogni continente che hanno varcato i confini delle terre e dei mari sempre e ovunque. E voglio onorare tutti i grandi ricercatori che hanno varcato confini dell’ignoranza e fatto progredire le scienze e la medicina. Le scoperte geografiche non sono buone o cattive e nemmeno causa di comportamenti buoni o cattivi. È la scoperta dell’America che ha causato il genocidio dei nativi e il colonialismo e lo schiavismo? Ma l’Africa non ha avuto uno scopritore eppure i bianchi arabi vi hanno fatto genocidi e colonialismo e schiavismo, prima dei bianchi europei. E purtroppo tante tribù dell’Africa nera hanno fatto schiavismo di tante altre tribù sorelle. È piuttosto superficiale l’affermazione di Biden che fa risalire ala causa dei mali dei nativi del Nord America, ed è invece gravissimo che non ...