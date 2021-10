Cannavaro | «Spalletti è cambiato | senza togliere bellezza al gioco è diventato più concreto»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Fabio. Dà il suo giudizio sul Napoli e su. «E con la squadra al completo non teme nessuno e può davvero vincere lo scudetto.è anche un po’, in positivo. Nel senso cheal suo, èpiùnello schierare in campo i propri uomini. E la squadra dà risposte eccellenti sul piano della solidità, sembra di sbattere contro un muro giocando contro di loro». Fa l’esempio di Fiorentina-Napoli. «A Firenze ho visto una squadra capace di giocare in più modi e di leggere i momenti diversi della partita contro un avversario che almeno per un tempo ha giocato a ritmi alti. Ma quando i viola sembravano prendere il ...

Paolo, ex difensore del Napoli , torna a parlare della sua squadra e sembra convinto che gli azzurri di Lucianoabbiano ottime possibilità di riuscire a lottare fino alla fine per la ...Tramite un'intervista rilasciata a 'La Repubblica' Fabio, ex giocatore del Napoli, ha parlato delle sue impressioni della squadra di. Di seguito un'estratto dell'intervista: Il suo Napoli è primo in classifica . ' Mi aspettavo una ...Fabio Cannavaro e la corsa azzurra al Pallone d'Oro: l'ultimo trionfatore italiano dà la sua impressione sui cinque azzurri candidati, e alla Gazzetta dello Sport dà anche una sguardo alle ambizioni d ...Cannavaro fa il punto sulla corsa scudetto e mette il Napoli tra le squadre da battere Fabio Cannavaro ha finito la sua esperienza in Cina e ora è in Europa a studiare. In un’intervista alla Gazzetta ...